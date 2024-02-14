Республіканці обговорили з Трампом ідею надати допомогу Україні у вигляді позики

Про це повідомляє The Hill.

За словами республіканців, ідея була обговорена з Трампом під час телефонної розмови у понеділок.

Напередодні Трамп заявив, що жодні кошти «у вигляді іноземної допомоги не повинні надаватися жодній країні, якщо це не буде зроблено у вигляді позики».

Він зазначив, що позика може бути надана на «винятково хороших умовах», без відсотків і «на необмежений термін», але з певними умовами.

«Угода повинна полягати в тому, що США допомагають вам, як нації, але якщо країна, якій ми допомагаємо, коли-небудь повернеться проти нас або розбагатіє в майбутньому, позика буде виплачена, а гроші повернуті в США», — наголосив Трамп.

Сенатор Ліндсі Грем, який давно підтримує збільшення допомоги Україні, але голосував проти пакету допомоги, підтримав цю ідею.

«Кредит на дружніх умовах дає Америці, яка глибоко погрузла в боргах, шанс повернути наші гроші та змінює парадигму того, як ми допомагаємо іншим. Президент Трамп має рацію, наполягаючи на тому, щоб ми мислили нестандартно», — зазначив він.

Однак ця ідея вже викликала критику від демократів.

«Трамп — не президент США. У нього були жахливі ідеї, коли він був президентом Сполучених Штатів», — відреагував сенатор Кріс Мерфі. — Зараз його ідеї ще гірші, і той факт, що мої колеги-республіканці все ще дозволяють йому смикати себе за ниточки, є трагічним».

Ця пропозиція також зустріла опір і на сенатській конференції Республіканської партії.

«У випадку з Україною, наприклад, вони не зможуть заплатити. Їх економіка зруйнована, — заявив сенатор Мітт Ромні. — Я не збираюся прокладати шлях для позики, яка ніколи не буде повернута, так само як і позики, які ми даємо нашим студентам коледжів».

Невдовзі дехто з республіканців також відкинув цю заяву.

«Так, давайте просто не будемо існувати як Сенат, якщо нам доведеться просити дозволу у Дональда Трампа на все, що ми робимо, і у спікера на все, що ми просто робимо», — заявила сенатор Ліза Мурковскі. — Давайте просто робити свою роботу. Гаразд. Це те, що я хочу робити».

Мурковскі була серед групи з близько 20 республіканців, які проголосували за ухвалення надзвичайного пакету.