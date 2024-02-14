 
 
  »

Республіканці збільшують тиск на спікера Джонсона для винесення проєкту з допомогою Україні

Республіканці збільшують тиск на спікера Джонсона для винесення проєкту з допомогою Україні
Сенатори-республіканці посилюють тиск спікера Майка Джонсона, щоб змусити його винести проєкт безпекової допомоги для України у розмірі $61 млрд та інших союзників на розгляд Палати представників —  «Європейська правда» з посиланням на The Hill

Сенатор Том Тілліс від республіканців заявив, що його однопартійці в Палаті представників зіткнуться з політичними наслідками на виборах в цьому році, якщо не ухвалять законопроєкту Сенату з підтримкою України та дозволять президенту РФ Володимиру Путіну переломити хід війни.

Він повторив застереження лідера республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла про те, що законодавців будуть судити майбутні історики, якщо вони дозволять пакету фінансування пролежати так довго, що це дорого коштуватиме Україні та може заохотити супротивників США в інших частинах світу.

14 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  