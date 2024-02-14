РФ за добу війни в Україні втратила 1060 військових, 66 артсистем та 9 танків

Про це 14 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 398 140 (+1060)
- танків ‒ 6433 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 12 043 (+39)
- артилерійських систем – 9566 (+66)
- РСЗВ – 984 (+3)
- засобів ППО ‒ 671 (+4)
- літаків – 332 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39)
- крилатих ракет ‒ 1882 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 24 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 662 (+39)
- спеціальної техніки ‒ 1523 (+5).
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