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РФ за добу війни в Україні втратила 1060 військових, 66 артсистем та 9 танків

Про це 14 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 398 140 (+1060)
  • танків ‒ 6433 (+9)
  • бойових броньованих машин ‒ 12 043 (+39)
  • артилерійських систем – 9566 (+66)
  • РСЗВ – 984 (+3)
  • засобів ППО ‒ 671 (+4)
  • літаків – 332 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39)
  • крилатих ракет ‒ 1882 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 24 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 662 (+39)
  • спеціальної техніки ‒ 1523 (+5).
14 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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