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Сили оборони відбили атаки РФ на 6 напрямках, найбільше — на Мар’їнському ЗСУ знищили російський корабель «Цезар Куніков» » РФ за добу війни в Україні втратила 1060 військових, 66 артсистем та 9 танків На фронті протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Натомість українські захисники відбили атаки РФ на 6 напрямках та знищили 1060 окупантів Про це 14 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 398 140 (+1060)

танків ‒ 6433 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 12 043 (+39)

артилерійських систем – 9566 (+66)

РСЗВ – 984 (+3)

засобів ППО ‒ 671 (+4)

літаків – 332 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39)

крилатих ракет ‒ 1882 (+0)

кораблів/катерів ‒ 24 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 662 (+39)

спеціальної техніки ‒ 1523 (+5).