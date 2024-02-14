Столтенберг: 18 стран НАТО в этом году израсходуют на оборону 2% ВВП

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что в нынешнем году европейские страны НАТО ассигнуют на оборонные расходы в общей сложности 380 миллиардов долларов, в результате чего их ассигнования на нужды обороны составят примерно 2 % ВВП по сравнению с 1,85 % в 2023 году.

Это заявление было сделано после того, как экс-президент Дональд Трамп высказал предположение, что США могут не защищать страны, которые не тратят достаточно средств оборону.

«Я ожидаю, что в этом году 18 союзников потратят на оборону 2% своего ВВП», – сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, добавив, что в этом году общие военные расходы достигнут рекордного уровня по прошествии двух лет полномасштабной войны России против Украины.

«Это еще одно рекордное число и шестикратное увеличение по сравнению с 2014 годом, когда только три союзника выполнили поставленную задачу», – пояснил Столтенберг.

По его словам, в целом европейские союзники и Канада увеличили свои расходы на оборону более чем на 600 миллиардов долларов с тех пор, как десять лет назад они установили двухпроцентную планку.

Отвечая на вопросы журналистов, связанные с полемикой вокруг высказываний Трампа, Столтенберг сказал, что США сознают, как важен оборонный альянс для их собственной безопасности.

«Соединенные Штаты никогда не вели войну в одиночку, – сказал он в преддверии встречи министров НАТО. – Критика, которую мы слышим, касается не НАТО, а союзников (по) НАТО, которые не тратят на (нужды) НАТО достаточного (количества) средств».

Столтенберг отметил, что новое увеличение военных расходов европейскими союзниками стало доказательством того, что они понимают это.

По предварительным оценкам НАТО, в 2023 году одиннадцать союзников должны были достигнуть целевого показателя в 2% – Польша, США, Греция, Эстония, Литва, Финляндия, Румыния, Венгрия, Латвия, Великобритания и Словакия.

В этом году Германия впервые выполнит план в 2%, выделив на оборонные расходы 71,8 миллиарда евро (76,8 миллиарда долларов). Франция, единственная ядерная держава блока, может последовать этому примеру.

«Мы не должны оставлять пространство для просчетов или недопонимания в Москве относительно нашей готовности и наших обязательств, нашей решимости защищать союзников», – подчеркнул глава НАТО.

Столтенберг также призвал Палату представителей Конгресса принять многомиллиардный пакет военной помощи для Украины.

«Я рассчитываю на то, что Палата представителей согласится оказать поддержку Украине, потому что это не благотворительность. Это инвестиции в нашу собственную безопасность», – сказал Столтенберг в интервью агентству Reuters.