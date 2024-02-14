Тімоті Снайдер: Україна вже перемогла б, якби США допомагали такою часткою ВВП, як Естонія

Про це Снайдер написав у соцмережі Х.

На його думку, якби внесок ВВП США в допомогу Україні дорівнював внеску Данії чи Словаччини, то Україна б легко перемогла у війні з Росією.

«Якби ми давали Україні стільки ж ВВП, скільки Естонія, Україна, швидше за все, вже давно б перемогла. Українська перемога — це те, що має значення, а ми — ледарі», — наголосив він.