Тімоті Снайдер: Україна вже перемогла б, якби США допомагали такою часткою ВВП, як Естонія

Американський історик Тімоті Снайдер вважає, що якби внесок ВВП США у допомогу Україні дорівнював внеску Естонії, то українці, скоріш за все, вже б перемогли у війні проти Росії
Про це Снайдер написав у соцмережі Х.
На його думку, якби внесок ВВП США в допомогу Україні дорівнював внеску Данії чи Словаччини, то Україна б легко перемогла у війні з Росією.
«Якби ми давали Україні стільки ж ВВП, скільки Естонія, Україна, швидше за все, вже давно б перемогла. Українська перемога — це те, що має значення, а ми — ледарі», — наголосив він.
Leave a Reply