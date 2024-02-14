В Індії протестуючі фермери рушили на столицю

Про це повідомляє ВВС.

У вівторок Нью-Делі огородили колючим дротом, цементними блоками і парканами з трьох боків, щоб утримати протести на відстані.

У марші беруть участь понад 200 фермерських спілок. За словами протестувальників, вони хочуть мирно перетнути штат Хар’ян, щоб дістатися Нью-Делі, але їм не дозволили цього зробити. На фотографіях видно, як сльозогінний газ використовують для розгону протестувальників поблизу міста Амбала, приблизно за 200 км на північ від Нью-Делі. Поліція безперервно запускала безпілотники над натовпом і розпилювала сльозогінний газ.

Також повідомлялося про сутички між поліцією та протестувальниками на кордоні Шамбху.

По всьому Нью-Делі спостерігалися затори і перебої в роботі транспорту, оскільки влада перекривала дороги і перенаправляла рух. Поліція також заборонила великі збори в місті, зокрема на прикордонних пунктах між столицею і сусідніми штатами Уттар-Прадеш і Хар’яна, через які фермери, як очікується, дістануться Нью-Делі.

У Хар’яні через протести призупинене надання інтернет-послуг у семи районах.

Фермери та профспілки також оголосили про сільський страйк 16 лютого, під час якого не проводитиметься жодна сільськогосподарська діяльність. Магазини, ринки та офіси у всіх селах будуть зачинені, а фермери перекриють основні дороги по всій країні.

У понеділок федеральні міністри провели шестигодинну зустріч з лідерами фермерських профспілок. Сторони дійшли згоди щодо деяких вимог, зокрема щодо закриття справ, порушених проти протестувальників під час протестів 2020 року.