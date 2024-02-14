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ЗСУ знищили російський корабель «Цезар Куніков»

Про це пише ГУР.

Зазначається, що ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. Судно отримало критичні пробоїни по лівому борту і почало тонути.

«Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому», — написали в ГУР.

Також це підтвердив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що в момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу окупованої Алупки.

Спершу про це писали «Українська правда» та «Суспільне» із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що внаслідок атаки ГУР великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув у Чорному морі.

14 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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