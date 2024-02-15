Австралія виділила на підтримку оборону України 32 млн доларів

Австралія заявила про виділення фінансової допомоги в розмірі понад 32 мільйонів доларів США на підтримку оборони України.

Цю інформацію оприлюднили уряд Австралії та президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Нагадаючи про другу річницю вторгнення Росії, австралійський уряд повідомив, що передбачає надання гранту у розмірі 50 мільйонів австралійських доларів Міжнародному фонду для України. Ці кошти будуть використані на закупівлю пріоритетних військових засобів.

Міжнародний фонд для України адмініструється Міністерством оборони Великої Британії, а кошти використовуються на придбання військового обладнання.

Уряд Австралії також зазначив, що продовжить тренувати українських військових в рамках програми, яка проводиться у Великій Британії. Крім того, австралійський уряд надав літак E-7A Wedgetail Німеччині для забезпечення захисту важливих логістичних шляхів.

Відзначимо, що з початку повномасштабної війни уряд Австралії надав понад 960 мільйонів доларів допомоги, з яких 780 мільйонів призначилися на підтримку армії України.