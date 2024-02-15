Білорусь запровадила режим контртерористичної операції у районі, який межує з Україною

Про це інформує білоруська пропагандистська агенція Белта, посилаючись на повідомлення управління КДБ у Гомельській області.

«У Лельчицькому районі Гомельської області введено режим контртерористичної операції», — зазначають пропагандисти.

Вказано, що населення району просять зберігати спокій і «підкорятися вимогам співробітників силових структур». Про причини введення режиму контртерористичної операції не повідомляють.

Лельчицький район Гостомельської області межує з Рівненщиною та Житомирщиною.

У Державній прикордонній службі України відреагували на ситуацію у Білорусі. Речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі Українській правді заявив, що інформація про запровадження в одному з районів Гомельської області Білорусі режиму контртерористичної операції «більше схожа на привернення уваги».

«За наявною інформацією, в цьому районі на території РБ планувалося проведення якихось чергових нескінченних навчань, які проводяться в Білорусі постійно. Не виключено, що ці навчання вони вирішили назвати контртерористичним режимом. Однак якоїсь значної активності по той бік кордону ми не спостерігаємо. Ми продовжуємо укріплювати наш кордон і пильно його обороняти, аби не допустити жодних провокацій», — сказав він.