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Британія разом із Латвією очолить коаліцію дронів та поставить Україні тисячі БПЛА

Велика Британія поставить Україні ще тисячі дронів у рамках свого пакета вартістю 200 млн фунтів. Разом із Латвією вона очолить велику коаліцію дронів для України.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс, повідомляє Reuters.

«Я з гордістю повідомляю, що Велика Британія та Латвія спільно очолюватимуть міжнародну коаліцію зі створення життєво важливого потенціалу України у сфері безпілотних літальних апаратів», — сказав він.

Шаппс заявив, що Україні нададуть «можливості, необхідні їй для захисту та перемоги у цій війні, щоб гарантувати, що Путін зазнає невдачі у своїх незаконних та варварських амбіціях».

15 февраля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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