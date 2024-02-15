Британія разом із Латвією очолить коаліцію дронів та поставить Україні тисячі БПЛА

Велика Британія поставить Україні ще тисячі дронів у рамках свого пакета вартістю 200 млн фунтів. Разом із Латвією вона очолить велику коаліцію дронів для України.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс, повідомляє Reuters.

«Я з гордістю повідомляю, що Велика Британія та Латвія спільно очолюватимуть міжнародну коаліцію зі створення життєво важливого потенціалу України у сфері безпілотних літальних апаратів», — сказав він.

Шаппс заявив, що Україні нададуть «можливості, необхідні їй для захисту та перемоги у цій війні, щоб гарантувати, що Путін зазнає невдачі у своїх незаконних та варварських амбіціях».