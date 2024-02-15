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Британська розвідка оцінила наслідки знищення корабля «Цезар Куніков» для РФ

Про це інформує британська розвідка.

Там зазначили, що корабель «Цезар Куніков» відігравав важливу роль у матеріально-технічному забезпеченні Чорноморського флоту РФ та російської війни в Україні.

«Втрата судна майже напевно ще більше зменшить обмежені російські ресурси, доступні в Чорному морі, і зробить логістичний ланцюг ЧФ РФ вразливим до нових атак», — йдеться у повідомленні.

У розвідці Британії вказали, що також втрата Росією корабля зменшить резерви для підтримки логістичних перевезень між материковою Росією і Кримом, у випадку закриття Кримського мосту.

«Винахідливість України, ймовірно, стримує Росію від вільних дій у західній частині Чорного моря і дозволяє Україні перехопити ініціативу у Росії у морі», — додали у британській розвідці.

15 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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