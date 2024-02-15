Члени НАТО зобов’язалися поставити Україні мільйон дронів

Під час зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО у Брюсселі партнери надали Україні зобов’язання щодо постачання дронів для ЗСУ — кореспондент «Європейської правди» з Брюсселя

Це рішення було ухвалене за підсумками дводенних переговорів – спершу у форматі «Рамштайн», а потім у форматі Ради Україна-НАТО. «За останні кілька днів ми побачили нові зобов’язання союзників щодо допомоги Україні», – зауважив генсек.

Він, зокрема, повідомив про першу домовленість «коаліції дронів», яку очолять Британія та Латвія. «Група членів НАТО виступили з метою постачання Україні одного мільйона дронів», – повідомив Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО також наголосив, що Альянс є практично ексклюзивним постачальником військової допомоги Україні: «Разом члени НАТО забезпечують понад 99% військової допомоги». При цьому Столтенберг підкреслив, що часто – як і у випадку з дронами – лідерство у постачанні допомоги беруть на себе не США, а європейські члени, що є також відповіддю на занепокоєння у Вашингтоні щодо недостатнього фінансування оборонних витрат з боку європейських держав.