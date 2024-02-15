Дитяче Євробачення — 2024 відбудеться в Іспанії

Про це повідомили на сайті Дитячого Євробачення.

Європейська мовна спілка оголосила, що пісенний конкурс «Дитяче Євробачення» у 2024 році проведуть в Іспанії. Місто і дату проведення оголосять пізніше.

Правила конкурсу не вимагають від країни, представник якої переміг, проводити конкурс наступного року, як у випадку з дорослим Євробаченням. France Télévisions вирішили передати право організувати подію іншій країні. Тому у 2024 році конкурс прийматиме Іспанська національна громадська телерадіокомпанія Radiotelevisión Española (RTVE).

Минулого року саме представниця Іспанії — Сандру Валеро з піснею Loviu — посіла друге місце. Востаннє Іспанія перемагала у 2004 році.

«Через двадцять років після їхньої перемоги на дитячому пісенному конкурсі «Євробачення» ми раді, що нарешті привезли конкурс до Іспанії. Ми вдячні RTVE за згоду провести 22-й випуск конкурсу, який надає молодим артистам з усієї Європи неймовірну платформу для демонстрації свого таланту», — наголосив виконавчий директор Дитячого Євробачення Мартін Остердал.