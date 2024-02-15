Джонсон: Палату представників не змусять ухвалити законопроєкт про іноземну допомогу

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.

Про це Джонсон сказав на пресконференції керівництва Республіканської партії в Палаті представників.

Спікер укотре розкритикував Білий дім за нездатність розв’язати міграційну кризу на кордоні з Мексикою, нагадавши про ухвалений напередодні імпічмент міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса.

«Потрібно ще багато чого зробити для захисту кордону. І те, що цього тижня вийшло в Сенаті, цю проблему ігнорує», – додав він, маючи на увазі законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Джонсон заявив, що Палату представників не змусять ухвалити законопроєкт про іноземну допомогу.

«Дозвольте чітко заявити: Палату представників під керівництвом республіканців не змусять ухвалити законопроєкт про іноземну допомогу, проти якого виступає більшість сенаторів-республіканців і який не містить заходів для захисту нашого власного кордону», – пообіцяв Джонсон.