Латвія закликає НАТО говорити з Росією з позиції сили

Латвійський міністр оборони вважає необхідним дотримуватися жорсткого підходу у діалозі НАТО з РФ.

Про це він заявив перед початком зустрічі з міністрами оборони НАТО, повідомляє «Європейська правда».

Міністр Андріс Спрудс наголосив, що постійна агресивна риторика з боку Росії не повинна стримувати Альянс від так само жорстких дій та заяви зі свого боку. Навпаки, на його думку, стримування агресії РФ буду якіснішим у разі жорстких дій з боку союзників.

«Ми маємо діяти і комунікувати з позиції сили. Росія – це держава-агресор. З цього треба виходити, розуміючи, що це може бути надовго», – заявив він.

Латвійський посадовець також заявив, що Альянс має у рамках дій зі стримування має активізувати фізичний захист кордону від можливої агресії. «Кордон (балтійських держав) з Росією та Білоруссю має бути посилений», – наголосив він.

Також, на думку Спрудса, Альянс не має відкладати зближення з Україною. «Ми погодили у Вільнюсі, що Україна буде рухатися в сторону членства. І до Вашингтону (Саміту НАТО-2024) ми можемо зробити чимало практичних кроків», – заявив він.