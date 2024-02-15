Путін заявив, що Байден більш вигідний для Росії як президент США, ніж Трамп

Про це президент Росії Володимир Путін заявив в інтерв’ю пропагандисту Павлу Зарубіну, інформує «Медуза».

Він запитав у Путіна: «Для нас хто кращий: Байден чи Трамп?»

«Байден. Він більш досвідчений, прогнозований, він політик старої формації. Але ми працюватимемо з будь-яким лідером США, якому виявить довіру американський народ», — сказав російський диктатор.

У Путіна також запитали, як він ставиться до повідомлень про стан здоров’я Байдена. На думку Путіна, це пов’язано в тому числі з передвиборчою кампанією в США:

«Я думаю, в США набирає обертів внутрішньополітична кампанія, передвиборча кампанія. Послухайте, я зустрічався з Байденом у Швейцарії, це було три роки тому. Вже й тоді говорили, що він недієздатний. Нічого подібного я не побачив. Ну, так, він підглядав у свій папірець, я підглядав у свій. Нічого такого».