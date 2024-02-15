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РФ пошкодила головний театр Херсонщини, обстрілявши облцентр

Про це повідомляють у пресслужбі міністерства культури та інформаційної політики України.

У ніч проти 14 лютого російська злочинна армія обстріляла житлові квартали Херсона. Херсонський обласний театр імені Миколи Куліша став жертвою ворожих обстрілів.

«Цей театр — один з найбільших на півдні України та головна театральна сцена Херсонської області. Майже відразу після звільнення міста з окупації директор театру Олександр Книга відновив роботу в безпечному підвальному приміщенні – арт хабі в укритті», — наголосили в МКІП.

Зазначається, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу Росії значної шкоди зазнали житлові квартали міста, а також було вибито 36 вікон у Херсонському обласному музично-драматичному театрі.

«Черговий злочин країни терориста не тільки проти людей, але і проти культури нашої країни. Це злочини, на які не можна закривати очі та не можна забути», — додали у Мінкультури.

15 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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