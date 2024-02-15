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Сили оборони ліквідували 950 окупантів

Про це 15 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 399 090 (+950)
  • танків ‒ 6442 (+9)
  • бойових броньованих машин ‒ 12 090 (+47)
  • артилерійських систем – 9620 (+54)
  • РСЗВ – 984 (+0)
  • засобів ППО ‒ 671 (+0)
  • літаків – 332 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7404 (+33)
  • крилатих ракет ‒ 1882 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 25 (+1)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 691 (+29)
  • спеціальної техніки ‒ 1524 (+1).
15 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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