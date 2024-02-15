Сили оборони ліквідували 950 окупантів

Про це 15 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 399 090 (+950)
- танків ‒ 6442 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 12 090 (+47)
- артилерійських систем – 9620 (+54)
- РСЗВ – 984 (+0)
- засобів ППО ‒ 671 (+0)
- літаків – 332 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7404 (+33)
- крилатих ракет ‒ 1882 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 25 (+1)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 691 (+29)
- спеціальної техніки ‒ 1524 (+1).
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