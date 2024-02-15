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ЗСУ відбили щонайменше 40 атак ворога на Авдіївському напрямку Джонсон: Палату представників не змусять ухвалити законопроєкт про іноземну допомогу » Сили оборони ліквідували 950 окупантів Протягом минулої доби українські бійці відбили атаки російських окупантів на 8 напрямках, найбільше — на Авдіївському. Також ЗСУ знищили 950 загарбників Про це 15 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 399 090 (+950)

танків ‒ 6442 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 12 090 (+47)

артилерійських систем – 9620 (+54)

РСЗВ – 984 (+0)

засобів ППО ‒ 671 (+0)

літаків – 332 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7404 (+33)

крилатих ракет ‒ 1882 (+0)

кораблів/катерів ‒ 25 (+1)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 691 (+29)

спеціальної техніки ‒ 1524 (+1).