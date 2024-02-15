Трамп змінив тактику: заявив, що зробить для України більше за Байдена

На передвиборчому мітингу Трамп заявив, що за президентства Байдена Володимир Путін «отримає все, що захоче, включно з Україною».

«Це подарунок. У нього є дар», – додав Трамп.

За його словами, Байден «збирається віддати» Україну Путіну.

NYT зазначає, що Байден протягом багатьох місяців закликав світових лідерів і Конгрес США надати Україні більше військової допомоги, а Трамп підривав ці зусилля, але 14 лютого колишній президент спробував змінити сценарій, заявивши, що він зробить більше для захисту України, ніж Байден.