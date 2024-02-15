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Трамп змінив тактику: заявив, що зробить для України більше за Байдена

Трамп змінив тактику: заявив, що зробить для України більше за Байдена
Колишній президент США Дональд Трамп, який знову змагається за цю посаду, заявив перед прихильниками, що він зробить більше для захисту України, ніж нинішній американський лідер Джо Байден — Трамп на передвиборчому заході в Північному Чарльстоні, цитує «The New York Times«

На передвиборчому мітингу Трамп заявив, що за президентства Байдена Володимир Путін «отримає все, що захоче, включно з Україною».

«Це подарунок. У нього є дар», – додав Трамп.

За його словами, Байден «збирається віддати» Україну Путіну.

NYT зазначає, що Байден протягом багатьох місяців закликав світових лідерів і Конгрес США надати Україні більше військової допомоги, а Трамп підривав ці зусилля, але 14 лютого колишній президент спробував змінити сценарій, заявивши, що він зробить більше для захисту України, ніж Байден.

15 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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