В Авдіївці захисники подекуди відходять, подекуди відбивають позиції – ОСУВ «Таврія»

ОСУВ «Таврія» наголосило, що в Авдіївці відбувається маневр українських підрозділів – ситуація там напружена і динамічна, проте контрольована — речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону новин

«Ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою. З 18:00 середи до 6:00 четверга на Авдіївському напрямку росіяни втратили особового складу 208 осіб, з них безповоротні втрати – 20 до 1.

…В Авдіївці відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій.

Постачання в Авдіївку та евакуація ускладнені, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була завчасно підготовлена.

…Кожен підрозділ знає свій маневр, в кожного є своя задача. Видно загальну картину подій, яка складається. Передбачені запасні варіанти розвитку подій і ведення бойових дій, залежно від ситуації, яка є динамічною.

Видно, куди ворог хоче зайти. Він хоче пройти західніше від коксохіму. Там він зустрічає гідний опір. І власне та статистика знищених росіян, яку я назвав, це результат того, як реалізується бачення того, що ситуація є контрольованою в плані загального бачення картини театру бойових дій на Авдіївському напрямку».