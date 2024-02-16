Буданов: Ситуація на фронті погана, але не критична

Керівник Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що ситуація на фронті справді погана через брак боєприпасів, але не критична — Кирило Буданов в інтерв’ю французькому виданню «Libération»

Керівника ГУР спитали, чи справді ситуація на фронті є критичною з точки зору постачання зброї та запасів боєприпасів.

«Вона погана, але не критична. Снарядів справді не вистачає, і на це є об’єктивні причини. Ми маємо 2 роки війни високої інтенсивності, а загалом – 10 років конфлікту. Тому проблема, яку ми відчуваємо, логічна. Обсягів, які нам постачають наші партнери, недостатньо, щоб покрити наші потреби, так само як і нашої промисловості…

Нам не вистачає артилерійських боєприпасів загалом та артилерійських систем калібру 155 мм, а також снарядів для цих систем. Нам також не вистачає снарядів для контрбатарейної боротьби на великі відстані, а також систем для нанесення ракетних ударів на великі відстані».

Буданов сказав, що він налаштований оптимістично щодо подальшої військової допомоги Україні з боку США попри суперечки в американському Конгресі.