«На нашій ділянці фронту не менш ніж 15 тис. росіян»: 3-тя ОШБр

Про це інформує пресслужба 3-ї ОШБр.

«Проти сил Третьої окремої штурмової бригади на нашій ділянці фронту в Авдіївці — не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Нашою бригадою завдано критичних уражень 74-й та 114-й окремим мотострілецьким бригадам ЗС РФ. Обидва ворожі підрозділи — фактично «стерті», — йдеться у повідомленні.

Військові вказують, що за попередньою інформацією втрати РФ загиблими та пораненими становлять 4200 осіб.

Станом на 16 лютого, вагомих втрат зазнає 30-та ОМСБр ЗС РФ, бої точаться проти 35-ї та 55-ї ОМСБр 41-ї армії РФ та 21-ї та 15-ї ОМСБр 2-ї армії РФ.

«За наявними даними Третьої штурмової, сили противника на нашій ділянці фронту наступні: 35, 55 й 74 окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ї загальновійськової армії. Також: 15, 21 й 30 окремі мотострілецькі бригади зі складу 2-ї загальновійськової армії. Проти українських сил зокрема воює 114 окрема мотострілецька бригада — колишній 11 окремий мотострілецький полк так званої «ДНР», — зазначають у 3 ОШБр.

Військові вказують, що окремі задачі виконує особовий склад ГРУ: вони здійснюють нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводять диверсії, а також коригують удари авіації й артилерії.

«Попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою», — наголосили військові.