Прогноз погоди на вихідні 17–18 лютого: плюсова температура та невеликі дощі

За даними Sinoptok.ua, погода на вихідних буде не найприємнішою за відчуттями, але вдень стовпчики термометрів не опустяться нижче за 0 °С, а короткочасний дощ і мокрий сніг можливі лише в деяких регіонах.

Погода в суботу 17 лютого

У суботу в більшості регіонів України буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ пройде у Львівській, Волинській і Закарпатській областях — враховуйте це під час планування вихідного дня.

Найпрохолодніше вдень буде на сході країни — тут термометри покажуть 0…+5 °С. У центрі та на півдні очікується +4…+6 °С, у західних регіонах повітря прогріється до +9…+12 °С. Уночі практично по всій країні температура становитиме близько 0 °С, лише на сході прогнозуються слабкі морози до -3…-6 °С.

Погода в неділю 18 лютого

У північних, центральних і західних областях країни в неділю пройде невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. На сході, півночі та заході денна температура становитиме +2…+5 °С, на півдні та в центрі — +5…+8 °С. Хоча через високу вологість повітря відчуватиметься холодніше, тому не поспішайте змінювати зимовий гардероб на весняний.

Погода в понеділок 19 лютого

Новий тиждень розпочнеться з хмарної погоди з проясненнями. У Харківській , Луганській і Донецькій областях пройде невеликий мокрий сніг, на решті території погода на початку тижня буде хмарною, але без опадів.

Температурні показники порівняно з неділею суттєво не зміняться. На сході та заході очікується +2…+4 °С, на Закарпатті та у південних регіонах — +5…+7 °С, у центрі та на півночі — близько 0 °С. Уночі по всій Україні термометри покажуть близько 0 °С.

Паводок в Україні триває

На українських річках тримається високий рівень води. Так, на Десні може бути порушено транспортне сполучення між селами Новгород-Сіверського, Ніжинського, Чернігівського, Корюківського та Шосткинського районів. Також можливе підтоплення доріг у селах Чернігівщини (Чернігівського району), розташованих поблизу берегів Верхнього Дніпра та Сожа.

Народні прикмети та вірування

17 лютого слов’яни ходили в ліс дивитися на сосни та ялини: якщо нижні гілки дерев були підняті вгору, незабаром чекали на відлигу, якщо опущені донизу — готувалися до снігопадів і морозів. Також спостерігали за водоймами: якщо крига вже танула, весна мала бути ранньою.

Якщо 18 лютого обходилося без морозів, до кінця зими дні також повинні були бути теплими. Ну, а морозний день вважався вірною прикметою спекотного літа.