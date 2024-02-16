Сили оборони для збереження життів відійшли з позиції «Зеніт» в Авдіївці

Українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції «Зеніт» в Авдіївці, наразі триває перегрупування військ та посилення підрозділів — командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський

«Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення рішення відійти з позиції «Зеніт» на південно-східний околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога.

Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

Тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції.

Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів».