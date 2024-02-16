Бізнес-парк «ОПТІМА ПЛАЗА» — чудове рішення для оренди у Львові » Величезну вирву в Бучанському районі зробила північнокорейська ракета KN-24 15 лютого при масованому ударі по Україні Росія, ймовірно, використала північнокорейську ракету KN-24, падіння якої спричинило величезну вирву в Бучанському районі, що під Києвом — співрозмовникі «Української правди» у правоохоронних органах За словами джерел УП, це вже не перше використання цього типу ракет. За даними американського аналітичного центру CSIS, дальність ураження KN-24 – до 410 км, а корисне навантаження – 400-500 кг. Ракета зовнішньо схожа на американські ATACMS. За оцінками Forbes, вартість такої ракети може сягати 1,5 млн доларів.