Величезну вирву в Бучанському районі зробила північнокорейська ракета KN-24
15 лютого при масованому ударі по Україні Росія, ймовірно, використала північнокорейську ракету KN-24, падіння якої спричинило величезну вирву в Бучанському районі, що під Києвом — співрозмовникі «Української правди» у правоохоронних органах
За словами джерел УП, це вже не перше використання цього типу ракет.
За даними американського аналітичного центру CSIS, дальність ураження KN-24 – до 410 км, а корисне навантаження – 400-500 кг. Ракета зовнішньо схожа на американські ATACMS.
За оцінками Forbes, вартість такої ракети може сягати 1,5 млн доларів.
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