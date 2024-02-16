ЗСУ тримають оборону попри спроби росіян оточити Авдіївку

В зоні відповідальності ОСУВ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 34 атаки.

На Новопавлівському напрямку нашими ЗСУ відбили 3 атаки ворога південніше Пречистівки та в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурми.