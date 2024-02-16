ЗСУ знищили 1210 загарбників

Про це 16 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 400 300 (+1210)
- танків ‒ 6465 (+23)
- бойових броньованих машин ‒ 12 129 (+39)
- артилерійських систем – 9641 (+21)
- РСЗВ – 984 (+0)
- засобів ППО ‒ 671 (+0)
- літаків – 332 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7408 (+4)
- крилатих ракет ‒ 1895 (+13)
- кораблів/катерів ‒ 25 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 716 (+25)
- спеціальної техніки ‒ 1528 (+4).
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