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«Ситуація складніше, ніж в Бахмуті»: 3-тя ОШБр каже, що Росія застосовує фосфор в Авдіївці Бывший шеф-редактор «Sputnik Литва» Касем сдался спецслужбам Латвии » ЗСУ знищили 1210 загарбників Українські захисники продовжують міцно тримати оборону Авдіївки, попри спроби російських окупантів оточити місто. Крім цього, за добу ЗСУ знищили 1210 загарбників Про це 16 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 400 300 (+1210)

танків ‒ 6465 (+23)

бойових броньованих машин ‒ 12 129 (+39)

артилерійських систем – 9641 (+21)

РСЗВ – 984 (+0)

засобів ППО ‒ 671 (+0)

літаків – 332 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7408 (+4)

крилатих ракет ‒ 1895 (+13)

кораблів/катерів ‒ 25 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 716 (+25)

спеціальної техніки ‒ 1528 (+4).