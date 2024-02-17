Чеський президент Павел знайшов 800 тисяч артилерійських снарядів для України

Однак, для цього їй потрібне фінансуванням від партннерів у США, Німеччині, Швеції. Про це в суботу, 17 лютого 2024 року, під час дебатів на Мюнхенській безпековій конференції заявив президент Чехії Петр Павел, передають České noviny.

«Ми відшукали півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметри», — сказав керівник Чехії.

При цьому ситуацію на фронтах російсько-української війни Павел назвав складною.

«Ситуація на полі бою істотно змінилася з минулого року. Це недобре», — зазначив він.

За його словами, Росія навчилася на багатьох помилках, змінила тактику і перевела економіку на військові рейки.

«Росія не дбає про людські ресурси, і президент Володимир Путін працює над певним видимим успіхом перед президентськими виборами», — додав Павел.