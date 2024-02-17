Сили оборони за добу відбили 43 атаки росіян на Авдіївському напрямку На Таврійському напрямку за добу ЗСУ знищили 609 окупантів та 21 одиницю техніки » Понад 1000 військових, 11 танків і 28 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФ Протягом минулої доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Українські захисники відбили низку ворожих атак на 7 напрямках, але найбільше — на Авдіївському. Тим часом в окупантів стало менше військових на 1050 Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 401 350 (+1050)

танків ‒ 6476 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 12 145 (+16)

артилерійських систем – 9669 (+28)

РСЗВ – 984 (+0)

засобів ППО ‒ 671 (+0)

літаків – 332 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5)

крилатих ракет ‒ 1896 (+1)

кораблів/катерів ‒ 25 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 734 (+18)

спеціальної техніки ‒ 1533 (+5)