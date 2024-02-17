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Понад 1000 військових, 11 танків і 28 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального  штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 401 350 (+1050)
  • танків ‒ 6476 (+11)
  • бойових броньованих машин ‒ 12 145 (+16)
  • артилерійських систем – 9669 (+28)
  • РСЗВ – 984 (+0)
  • засобів ППО ‒ 671 (+0)
  • літаків – 332 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5)
  • крилатих ракет ‒ 1896 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 25 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 734 (+18)
  • спеціальної техніки ‒ 1533 (+5)
17 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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