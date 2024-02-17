Понад 1000 військових, 11 танків і 28 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 401 350 (+1050)
- танків ‒ 6476 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 12 145 (+16)
- артилерійських систем – 9669 (+28)
- РСЗВ – 984 (+0)
- засобів ППО ‒ 671 (+0)
- літаків – 332 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5)
- крилатих ракет ‒ 1896 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 25 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 734 (+18)
- спеціальної техніки ‒ 1533 (+5)
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