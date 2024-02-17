Премʼєр Болгарії: Надмірний оптимізм торік завадив європейцям зрозуміти нагальність допомоги Україні

Надмірний оптимізм минулого року завадив європейським політикам зрозуміти, що допомога Україні є невідкладною.

Про це заявив прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков під час 7-го Українського ланчу у Мюнхені, організованому Фондом Віктора Пінчука.

«Ми бачимо, що це відчуття, коли нема як більше зволікати, не завжди поділяють інші політики. Можливо, минулого року був надмірний оптимізм, який не дав політикам зрозуміти, що це дійсно невідкладно, що ця невідкладність завжди є, що це треба було на вчора», — сказав Денков.

За його словами, згодом політики почали це розуміти, але цей сигнал не був достатньо скомунікований громадянам.

«Нам треба відкрити свої очі, вони не повинні залишатися закритими у кожного громадянина Європи, щоб зрозуміти, що життя, яке в нас є, яке нам подобається, може зникнути, як це було багато разів в історії. Тоді вони стануть на наш бік і підтримають. Але цього зараз немає», — наголосив очільник болгарського уряду.