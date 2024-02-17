Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Джерело: Головнокомандувач ЗС України у Facebook, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський

«Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах».

«Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій».

«Авдіївку ми все одно повернемо».

За словами Тарнавського, українські військові «відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції».