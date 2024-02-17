У «Слузі народу» анонсували зміни до системи соцвиплат через нестачу коштів

Система соціальної допомоги в Україні є частиною «радянського спадку» і має бути переглянута з огляду на нестачу коштів в умовах війни.

Про це народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів в інтерв’ю Укрінформу.

«Я вважаю, якісь соціальні послуги держава має продовжувати надавати, але обсяг їх… напевно має бути скорочений. І, мені здається, в умовах і дефіциту бюджету, і зниження допомоги ми, напевно, будемо переглядати це. Тобто має бути створена інша, більш збалансована система, яка враховує нові реалії, а не реалії 80–90-х років», – сказав Наталуха.

Водночас він визнав, що зменшення соціальних гарантій суперечить Конституції і може викликати несприйняття громадян.

«Це радянський спадок. Він закарбувався у Конституції, на жаль, де чорним по білому написано, що Україна – це соціальна держава, і купа соціальних гарантій. Перше, що нам розкажуть з вами, – що ми діємо неконституційно, забираючи соціальні права громадян», – сказав Наталуха.