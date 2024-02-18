Боррель закликав Китай не підтримувати Росію та долучитись до Саміту миру

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав Китай не підтримувати РФ у війні та долучитись до реалізації української Формули миру, узяти участь у майбутньому Глобальному саміті миру в Швейцарії.

Про це він сказав міністру закордонних справ КНР Ван Ї під час зустрічі на полях Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє представництво Євросоюзу в Китаї.

Як зазначили в європейському диппредставництві, під час переговорів сторони приділили значну увагу війні Росії проти України та її дестабілізуючому глобальному впливу.

«Високий представник Жозеп Боррель підкреслив очікування Європейського Союзу, що Китай утримається від підтримки Росії, а також закликав Китай долучитись до української Формули миру і приєднатись до Глобального саміту миру», — йдеться в повідомленні.

При цьому головний дипломат ЄС підтвердив рішучість Євросоюзу підтримувати Україну як у військовому плані, так і в забезпеченні цивільного життя.

Боррель і Ван також обговорили ситуацію на Близькому Сході та висловили глибоку стурбованість гуманітарною ситуацією і зростанням ризиків поширення конфлікту в регіоні, а також порушили тайванське питання.

«Високий представник Боррель наголосив, що позиція ЄС залишається незмінною на підтримку політики «Єдиного Китаю», та підкреслив прагнення ЄС зберегти мир і стабільність у Тайванській протоці», — зазначили в представництві ЄС.

У повідомленні МЗС КНР не згадуються заяви Борреля про війну РФ. Китайська сторона продовжує уникати цієї теми й акцентує увагу на китайсько-європейських відносинах, двосторонньому партнерстві та взаємовигідній співпраці, лише зауважуючи, що «сторони обмінялися думками з приводу української кризи (так Китай називає війну РФ проти України — ред.) та конфлікту в Газі».