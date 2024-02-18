Глави МЗС G7 пообіцяли утримувати активи РФ, поки Москва не виплатить компенсацію Україні

Керівники Міністерств закордонних справ G7 домовились утримувати заморожені активи Російської Федерації, доки Москва не виплатить компенсацію Україні.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Італії.
«Росії доведеться заплатити за шкоду і руйнування, які вона завдає Україні та її народу», — заявили в міністерстві.
Міністри підтвердили свою рішучість тримати суверенні активи Росії у своїх юрисдикціях іммобілізованими доти, доки Москва не заплатить Україні за завдані нею збитки.
«Члени G7 продовжать вивчати всі можливі шляхи надання допомоги Україні в отриманні компенсації від Росії відповідно до їхніх правових систем та міжнародного права», — додали в МЗС Італії.
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