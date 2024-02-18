Україна може отримати винищувачі F-16 у червні

Про це пише Foreign Policy з посиланням на заяви європейських лідерів на Мюнхенській конференції з безпеки 17 лютого.

«Я думаю, у червні ми побачимо їх в Україні», — цитує видання міністра оборони Литви Арвідаса Анусаускаса.

Ці часові рамки також підтвердив інший європейський посадовець, який перебував у Мюнхені. Його ім’я не вказують.

«Українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересня, — ред.) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів», — зазначають автори.