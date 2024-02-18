В Україні відкриють спільний завод з Rheinmetall по виробництву снарядів

Rheinmetall планує відкрити новий завод по виробництву артилерійських боєприпасів в Україні.
Про це німецький концерн повідомив у своїх соцмережах.
Це буде спільне підприємство Rheinmetall з українською компанією, яка виступає партнером у цьому проекті.
Відповідний документ про співпрацю підписали у суботу, 17 лютого в присутності міністра стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна та посла України в Німеччині Олексія Макеєва на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
Планується, що новий боєприпасний завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік.
Також спільне підприємство вироблятиме і метальні заряди.
Німецькому концерну Rheinmetall належатиме 51% акцій спільного заводу, а українській компанії – 49%.
Нагадаємо, що на початку лютого, німецький концерн Rheinmetall повідомив, що планує відправити в Україну боєприпаси середнього й великого калібру, зокрема 20 мм для БМП Marder, і 105 мм для танків Leopard 1 та 120 мм для Leopard 2.
Ці боєприпаси замовив уряд Німеччини в межах військової допомоги для України.
Для нарощення поставок у минулому році Rheinmetall розширив існуючі виробничі лінії, а також придбав іспанського виробника Expal Systems.
Також концерн будує новий завод боєприпасів у Німеччині, який матиме повний цикл виробництва. Підприємство буде здатне виготовляти до 1800-1900 тонн гексогену, матиме ливарний цех із виробництва корпусів артилерійських снарядів потужністю до 200 тисяч одиниць на рік.
До кінця цього року Rheinmetall загалом планує виготовити 700 000 155-мм артилерійських снарядів.
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