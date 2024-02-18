В Україні відкриють спільний завод з Rheinmetall по виробництву снарядів

Rheinmetall планує відкрити новий завод по виробництву артилерійських боєприпасів в Україні.

Про це німецький концерн повідомив у своїх соцмережах.

Це буде спільне підприємство Rheinmetall з українською компанією, яка виступає партнером у цьому проекті.

Відповідний документ про співпрацю підписали у суботу, 17 лютого в присутності міністра стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна та посла України в Німеччині Олексія Макеєва на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Підписання домовленостей про спільний завод з Rheinmetall в Україні по виробництву боєприпасів. 17 лютого 2024. Допис німецького концерну

Планується, що новий боєприпасний завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік.

Підписання домовленостей про спільний завод з Rheinmetall в Україні по виробництву боєприпасів. 17 лютого 2024. Фото: Rheinmetall

Також спільне підприємство вироблятиме і метальні заряди.

Виробництво 155-мм артилерійських снарядів DM121. Фото: Rheinmetall.

Німецькому концерну Rheinmetall належатиме 51% акцій спільного заводу, а українській компанії – 49%.

Нагадаємо, що на початку лютого, німецький концерн Rheinmetall повідомив, що планує відправити в Україну боєприпаси середнього й великого калібру, зокрема 20 мм для БМП Marder, і 105 мм для танків Leopard 1 та 120 мм для Leopard 2.

Ці боєприпаси замовив уряд Німеччини в межах військової допомоги для України.

Виробництво 155-мм снарядів на заводі Rheinmetall. Фото: Philipp Schulze

Для нарощення поставок у минулому році Rheinmetall розширив існуючі виробничі лінії, а також придбав іспанського виробника Expal Systems.

Також концерн будує новий завод боєприпасів у Німеччині, який матиме повний цикл виробництва. Підприємство буде здатне виготовляти до 1800-1900 тонн гексогену, матиме ливарний цех із виробництва корпусів артилерійських снарядів потужністю до 200 тисяч одиниць на рік.

До кінця цього року Rheinmetall загалом планує виготовити 700 000 155-мм артилерійських снарядів.