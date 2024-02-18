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ЗСУ були змушені вийти з Авдіївки через брак боєприпасів і бездіяльність Конгресу США – Байден

Президент США Джо Байден вважає, що вранці 17 лютого українські військові були змушені вийти з Авдіївки через нестачу боєприпасів та скорочення їхніх запасів. Він наголосив, що це трапилося внаслідок бездіяльності Конгресу і призвело до перших помітних успіхів Росії за кілька місяців-  Білий дім

Байден у суботу зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, «щоб підкреслити зобов’язання Сполучених Штатів продовжувати підтримувати Україну перед дворіччям жорстокого вторгнення Росії».

У телефонній розмові він також наголосив на необхідності для Конгресу терміново ухвалити законопроект про додаткове фінансування національної безпеки для забезпечення українських сил.

Президент Байден підтвердив сильну двопартійну підтримку в уряді США та серед американського народу суверенітету та територіальної цілісності України.

Він також закликав накласти витрати на уряд Росії, щоб притягнути його до відповідальності за свої дії.

18 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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