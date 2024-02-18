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ЗСУ були змушені вийти з Авдіївки через брак боєприпасів і бездіяльність Конгресу США – Байден Данія передасть Україні всю свою артилерію » ЗСУ за добу ліквідували 53 ББМ, 40 артсистем та більше тисячі окупантів За останню добу Сили оборони знищили 53 ББМ та 40 артилерійських систем та 1080 окупантів — Генштаб ЗСУ Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 402430(+1080) осіб,

танків ‒ 6487 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 12198 (+53) од,

артилерійських систем – 9709 (+40) од,

РСЗВ – 984 (+0) од,

засоби ППО ‒ 674 (+3) од,

літаків – 335 (+3) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+36),

крилаті ракети ‒ 1898 (+2),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12736 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 1540 (+7).