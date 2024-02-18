ЗСУ за добу ліквідували 53 ББМ, 40 артсистем та більше тисячі окупантів

За останню добу Сили оборони знищили 53 ББМ та 40 артилерійських систем та 1080 окупантів — Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 402430(+1080) осіб,
- танків ‒ 6487 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12198 (+53) од,
- артилерійських систем – 9709 (+40) од,
- РСЗВ – 984 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 674 (+3) од,
- літаків – 335 (+3) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+36),
- крилаті ракети ‒ 1898 (+2),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12736 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 1540 (+7).
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