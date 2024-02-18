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ЗСУ за добу ліквідували 53 ББМ, 40 артсистем та більше тисячі окупантів

За останню добу Сили оборони знищили 53 ББМ та 40 артилерійських систем та 1080 окупантів —  Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 402430(+1080) осіб,
  • танків ‒ 6487 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12198 (+53) од,
  • артилерійських систем – 9709 (+40) од,
  • РСЗВ – 984 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 674 (+3) од,
  • літаків – 335 (+3) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 1898 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12736 (+2) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1540 (+7).
18 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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