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ЗСУ заявили, що після знищення чотирьох літаків росіяни, імовірно, зроблять паузу у використанні тактичної авіації

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Я вважаю, що якийсь час ми спостерігатимемо паузу у використанні тактичної авіації. Росіяни будуть перерозраховувати нові рубежі пусків з урахуванням того, звідки можуть бути уражені їх літальні апарати. Але росіяни не припинять бомбардувань, тому що вони відчувають перевагу в повітрі», — зазначила вона.

Гуменюк підкреслила, поки Україна не матиме винищувачів сучасного типу, росіяни тиснутимуть авіацією.

18 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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