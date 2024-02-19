ГУР підтвердило, що російського пілота Кузьмінова, який перегнав гелікоптер Мі-8 для України, знайшли мертвим в Іспанії
19 лютого в мережі поширились повідомлення про те, що в Іспанії було знайдено мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції ГУР перегнав російський гелікоптер Мі-8 на територію України. ГУР підтвердило смерть Кузьмінова
Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в коментарі «РБК-Україна» і «Суспільне» з посиланням на джерела у розвідці.
«Можемо підтвердити факт смерті», — заявив у коментарі РБК-Україна представник ГУР Юсов.
Також смерть російського пілота Кузьмінова в Іспанії підтвердили джерела «Суспільного» в спецслужбах.
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