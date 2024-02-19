ГУР підтвердило, що російського пілота Кузьмінова, який перегнав гелікоптер Мі-8 для України, знайшли мертвим в Іспанії

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в коментарі «РБК-Україна» і «Суспільне» з посиланням на джерела у розвідці.

«Можемо підтвердити факт смерті», — заявив у коментарі РБК-Україна представник ГУР Юсов.

Також смерть російського пілота Кузьмінова в Іспанії підтвердили джерела «Суспільного» в спецслужбах.