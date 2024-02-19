Ізраїль назвав президента Бразилії персоною нон ґрата після того, як Лула прирівняв війну з ХАМАС до Голокосту

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок, 19 лютого, міністр закордонних справ Ізраїлю Кац заявив, що президент Бразилії Лула не буде бажаним гостем в Ізраїлі, поки не забере свої заяви, в яких він порівнює війну проти бойовиків ХАМАС в Газі з нацистським геноцидом під час Другої світової війни.

«Ми не забудемо і не пробачимо. Це серйозний антисемітський напад. Від мого імені та від імені громадян Ізраїлю — скажіть президенту Лулі, що він є персоною нон ґрата в Ізраїлі, поки він не візьме свої слова назад», — зазначив Кац, звертаючись до посла Бразилії.

Окрім того, Ізраїль звинуватив Лулу у тривіальному трактуванні Голокосту та образі єврейського народу у своєму виступі.

Кац викликав бразильського посла до меморіалу Голокосту «Яд Вашем» в Єрусалимі, щоб винести йому догану за ці висловлювання.

Раніше, виступаючи на конференції перед журналістами в Ефіопії, президент Бразилії прирівняв війну Ізраїлю проти ХАМАС з Голокостом. Про це повідомляє Bloomberg.

«Те, що відбувається зараз, не відбувалось у жодний інший час в історії, окрім того, коли Гітлер вирішив вбивати євреїв», — заявив Лула.

Він наголосив, що Бразилія, яка зокрема є економічним союзником РФ та входить до БРІКС, буде відстоювати визнання Палестини як суверенної держави в ООН.

Окрім цього, Лула закликав припиняти надання гуманітарної допомоги.