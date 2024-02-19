Китай запропонував Орбану підтримку в питаннях безпеки Угорщини

Про це повідомляє Reuters.

Китайський міністр заявив, що його країна сподівається поглибити зв’язки з Угорщиною в галузі правоохоронної діяльності й безпеки, оскільки обидві країни відзначають 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин.

Під час візиту до Будапешту голова МЗС Китаю Ван Ї висловив сподівання, що такі зусилля стануть «новою цікавинкою двосторонніх відносин» у таких сферах, як боротьба з тероризмом і транснаціональною злочинністю.

Зазначається, що вони також охоплюватимуть розбудову потенціалу безпеки й правоохоронних органів у рамках ініціативи президента Сі Цзіньпіна «Один пояс, один шлях», яка має на меті зв’язати Китай зі світом через торгівлю та інфраструктурні зв’язки.

Ван також зустрівся з міністром внутрішніх справ Угорщини Шандором Пінтером і підписав документи про співпрацю в галузі правоохоронної діяльності та безпеки.

Агентство наголошує, що пакт про безпеку з Угорщиною є дипломатичною перемогою Китаю в Європейському Союзі, оскільки ЄС зважує свої зв’язки з другою за величиною економікою світу, попри розбіжності щодо прав людини, торговельний дисбаланс і вторгнення Росії в Україну.