«Ребенок на стыке миров — как адвокат поможет подтвердить гражданство Украины»

В мире, где границы становятся всё более размытыми, вопрос определения гражданства детей, рожденных на стыке различных культур и стран, становится всё более актуальным. Строить своё будущее, суверенно и четко определять свою принадлежность — это важные аспекты развития каждого ребенка. Однако, когда родители имеют гражданства разных государств или ребенок рождается за пределами Украины, при этом рожители желают чтобы ребенок с рождения был гражданином Украины, возникает вопрос о том, как оформить его гражданство. В таких сложных ситуациях помощь адвоката становится бесценной. За разъяснениями наш корреспондент обратился к иммиграционному адвокату, руководящему партнеру Адвокатского объединения «Магистерс» Геннадию Лагуте.

Перед тем как приступить к оформлению гражданства для ребенка, важно понять процесс и основания, лежащие в его основе. Согласно Закону Украины «О гражданстве», существует несколько оснований для подтверждения гражданства Украины ребенка. Эти основания затрагивают различные сценарии, начиная от ситуации, когда один из родителей является гражданином Украины, до случаев, когда ребенок родился в Украине, но родители являются иностранцами или лицами без гражданства.

Кроме преимуществ, которые получает ваш ребенок, оформив гражданство Украины, например безвизового въезда в европейские страны, родители также получают серьезные возможности. Имея ребенка гражданина Украины, иностранцы имеют право на оформления разрешения на иммиграцию в Украину (постоянного вида на жительство). Подробнее о том, как оформить ПМЖ можно прочитать в статье на сайте Адвокатского обїединения «Магистерс»

Важно понимать, что сам факт рождения ребенка в Украине от родителей иностранцев еще не дает основание утверждать о наличии у него украинского гражданства автоматически по праву рождения. Часто к нам обращаются клиенты, которые ошибочно считают, что наличие Свидетельства о рождении ребенка в Украине равно наличию у такого ребенка гражданства Украины.

Основания подтверждения гражданства — ключ к важным решениям

Подтверждение гражданства Украины для ребенка может быть осуществлено в нескольких случаях, включая ситуации, когда один из родителей является гражданином Украины, либо когда ребенок родился на территории Украины, но его родители — иностранцы или лица без гражданства. Также, ребенок может быть признан гражданином Украины, если он родился в Украине от иностранца и лица без гражданства и проживает на территории Украины. Важно помнить, что для осуществления процедуры подтверждения гражданства ребенка родители должны находиться на территории Украины на законных основаниях.

Процесс оформления — шаг за шагом к гражданству

Для оформления подтверждения гражданства Украины для ребенка, необходимо предоставить определенные документы, в зависимости от места его рождения. Если ребенок родился за границей, документы представляются в посольство/консульство Украины за рубежом. В случае, если ребенок родился на территории Украины, документы подаются в территориальные подразделения миграционной службы. После получения справки о регистрации гражданином Украины, можно приступить к оформлению паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Документы для оформления:

1 Свидетельство о рождении ребенка

2 Паспорт родителя — гражданина Украины +копия

3 Нотариально заверенный перевод загранпаспорта иностранца на украинский язык

4 1 фото ребенка 10 х 15 см (детям до 12 лет)

5 4 фото ребенка 3,5 х 4,5 см

6 Квитанция об оплате госпошлины

Детство без границ

Оформление гражданства для ребенка — это важный шаг, определяющий его будущее и принадлежность. Помощь адвоката в этом процессе может сделать его более гладким и эффективным. Наш совет иностранцам в Украине : относитесь ответственно к вопросам оформления документов для себя и своих детей и тогда ваше пребывание в Украине будет легким, а детство ваших детей беспроблемным, за что, впоследствии, они вас обязательно поблагодарят.