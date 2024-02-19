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РФ «націоналізувала» фабрику Roshen Порошенка у Липецьку

Про це пропагандистському агентству ТАСС повідомили у суді.

Суд ухвалив рішення про передачу акції АТ «Липецька кондитерська фабрика» у дохід держави», — сказав співбесідник журналістів.

Він зазначив, що рішення ухвалене після звернення генеральної прокуратури РФ, державі також передано частки у статутному капіталі ТОВ «Рошен» гендиректора підприємства Олега Казакова.

«Також рішенням суду на території Російської Федерації заборонено діяльність колишнього президента України Петра Порошенка та його сина Олексія, які є основними власниками кондитерської фабрики «Рошен», та Олега Казакова», — сказав співрозмовник агентства.

Корпорація «Рошен» є одним з активів колишнього президента України Петра Порошенка, вона включає кілька кондитерських фабрик. З 2015 року щодо її керівництва в Росії було відкрито кримінальну справу. Басманний суд Москви наклав арешт на майно фабрики в Липецьку: склад готової продукції, чотири цехи, будівлю підсобного корпусу та сім ділянок землі площею понад 700 тис. кв. м. Усіх співробітників цієї фабрики було звільнено, а виробництво закрито.

19 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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