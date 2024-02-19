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Шаровые краны

Шаровые краны – это вид запорной арматуры, которая используется для регулирования потока жидкостей, газа и пара в трубопроводных системах. Основной рабочий элемент шарового крана – это шар с отверстием в центре, который поворачивается вокруг своей оси для открытия или закрытия потока. Своё название кран получил за счёт формы этого рабочего элемента.

Арматуру производят из углеродистой, низколегированной и нержавеющей стали марок 20, 09г2с, 12х18н10т.

Какие бывают шаровые краны?

Шаровые краны бывают нескольких видов, каждый из которых имеет свои особенности и применяется в зависимости от условий эксплуатации:

  1. По способу монтажа:
    • Проходные – наиболее распространенный тип, устанавливаются в линию трубопровода.
    • Угловые – применяются для изменения направления потока на 90 градусов.
    • Трехходовые и четырехходовые – позволяют комбинировать направления потока из нескольких источников или в несколько приемников.
  2. По типу присоединения:
    • Фланцевые – соединяются с трубопроводами при помощи фланцев.
    • Муфтовые – соединение осуществляется через резьбу.
    • Сварные – привариваются непосредственно к трубам.
  3. По характеристикам проходного отверстия:
    • Полнопроходные – размер проходного отверстия соответствует диаметру трубопровода.
    • Вентильные (с уменьшенным проходом) – диаметр отверстия в шаре меньше диаметра трубопровода.
  4. По способу управления:
    • Ручные – управление осуществляется вручную с помощью ручки или рычага.
    • Электрические – имеют электропривод для автоматического управления.
    • Пневматические и гидравлические – используют соответствующую среду (воздух или жидкость) под давлением для переключения положения шара.

Где купить шаровые краны?

Шаровые краны можно приобрести в строительных магазинах, специализированных точках продаж запорной арматуры, а также оформить заказ через интернет-магазины. При выборе продавца стоит обращать внимание на следующие моменты:

  • Ассортимент предлагаемой продукции;
  • Наличие сертификатов соответствия и лицензий на товар;
  • Опыт работы компании на рынке;
  • Отзывы покупателей о товаре и о самом продавце;
  • Условия доставки и возможность возврата товара.

Важно также учитывать спецификации продукта и требования к его применению, чтобы покупка соответствовала всем нуждам и стандартам безопасности.

Выбор шарового крана должен быть обдуманным решением, так как это обеспечит надежность работы всей системы и её долгий срок службы.

19 февраля, 2024 | Category: Новости

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