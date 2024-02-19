Шаровые краны

Шаровые краны – это вид запорной арматуры, которая используется для регулирования потока жидкостей, газа и пара в трубопроводных системах. Основной рабочий элемент шарового крана – это шар с отверстием в центре, который поворачивается вокруг своей оси для открытия или закрытия потока. Своё название кран получил за счёт формы этого рабочего элемента.

Арматуру производят из углеродистой, низколегированной и нержавеющей стали марок 20, 09г2с, 12х18н10т.

Какие бывают шаровые краны?

Шаровые краны бывают нескольких видов, каждый из которых имеет свои особенности и применяется в зависимости от условий эксплуатации:

По способу монтажа: Проходные – наиболее распространенный тип, устанавливаются в линию трубопровода.

Угловые – применяются для изменения направления потока на 90 градусов.

Трехходовые и четырехходовые – позволяют комбинировать направления потока из нескольких источников или в несколько приемников. По типу присоединения: Фланцевые – соединяются с трубопроводами при помощи фланцев.

Муфтовые – соединение осуществляется через резьбу.

Сварные – привариваются непосредственно к трубам. По характеристикам проходного отверстия: Полнопроходные – размер проходного отверстия соответствует диаметру трубопровода.

Вентильные (с уменьшенным проходом) – диаметр отверстия в шаре меньше диаметра трубопровода. По способу управления: Ручные – управление осуществляется вручную с помощью ручки или рычага.

Электрические – имеют электропривод для автоматического управления.

Пневматические и гидравлические – используют соответствующую среду (воздух или жидкость) под давлением для переключения положения шара.

Где купить шаровые краны?

Шаровые краны можно приобрести в строительных магазинах, специализированных точках продаж запорной арматуры, а также оформить заказ через интернет-магазины. При выборе продавца стоит обращать внимание на следующие моменты:

Ассортимент предлагаемой продукции;

Наличие сертификатов соответствия и лицензий на товар;

Опыт работы компании на рынке;

Отзывы покупателей о товаре и о самом продавце;

Условия доставки и возможность возврата товара.

Важно также учитывать спецификации продукта и требования к его применению, чтобы покупка соответствовала всем нуждам и стандартам безопасности.

Выбор шарового крана должен быть обдуманным решением, так как это обеспечит надежность работы всей системы и её долгий срок службы.