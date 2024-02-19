Шаровые краны – это вид запорной арматуры, которая используется для регулирования потока жидкостей, газа и пара в трубопроводных системах. Основной рабочий элемент шарового крана – это шар с отверстием в центре, который поворачивается вокруг своей оси для открытия или закрытия потока. Своё название кран получил за счёт формы этого рабочего элемента.
Арматуру производят из углеродистой, низколегированной и нержавеющей стали марок 20, 09г2с, 12х18н10т.
Какие бывают шаровые краны?
Шаровые краны бывают нескольких видов, каждый из которых имеет свои особенности и применяется в зависимости от условий эксплуатации:
- По способу монтажа:
- Проходные – наиболее распространенный тип, устанавливаются в линию трубопровода.
- Угловые – применяются для изменения направления потока на 90 градусов.
- Трехходовые и четырехходовые – позволяют комбинировать направления потока из нескольких источников или в несколько приемников.
- По типу присоединения:
- По характеристикам проходного отверстия:
- Полнопроходные – размер проходного отверстия соответствует диаметру трубопровода.
- Вентильные (с уменьшенным проходом) – диаметр отверстия в шаре меньше диаметра трубопровода.
- По способу управления:
- Ручные – управление осуществляется вручную с помощью ручки или рычага.
- Электрические – имеют электропривод для автоматического управления.
- Пневматические и гидравлические – используют соответствующую среду (воздух или жидкость) под давлением для переключения положения шара.
Где купить шаровые краны?
Шаровые краны можно приобрести в строительных магазинах, специализированных точках продаж запорной арматуры, а также оформить заказ через интернет-магазины. При выборе продавца стоит обращать внимание на следующие моменты:
- Ассортимент предлагаемой продукции;
- Наличие сертификатов соответствия и лицензий на товар;
- Опыт работы компании на рынке;
- Отзывы покупателей о товаре и о самом продавце;
- Условия доставки и возможность возврата товара.
Важно также учитывать спецификации продукта и требования к его применению, чтобы покупка соответствовала всем нуждам и стандартам безопасности.
Выбор шарового крана должен быть обдуманным решением, так как это обеспечит надежность работы всей системы и её долгий срок службы.
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