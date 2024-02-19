Тарнавський: Після відходу з Авдіївки українські воїни закріпилися на нових рубежах

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський запевняє, що українські військові закріпилися на нових рубежах оборони на Авдіїівському напрямку Донеччини — Тарнавський у Telegram

«У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» за минулу добу ворог завдав 26 авіаударів, вчинив 33 штурмові дії та 803 артобстріли.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського. Тут українські військові закріпилися на нових рубежах оборони та успішно відбивають спроби російських окупантів розвинути наступ».

За даними Тарнавського, на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Запорізькому напрямку ворог 10 разів намагався атакувати позиції Сил оборони в районі села Роботино. Тут росіяни повернулися до тактики малих штурмових груп із залученням кількох одиниць бронетехніки. Ці спроби наступальних дій припиняються, ворог на околицях Роботино знищується, запевнив командувач.