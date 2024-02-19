У НАТО визнали, що були надто оптимістичними щодо війни РФ проти України

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Захід був «занадто оптимістично налаштований» щодо перебігу війни Росії проти України у 2023 році — Financial Times, цитує «Європейська правда»
За словами адмірала, на Заході вважали, що «якщо ми дамо українцям необхідні боєприпаси і підготовку, вони переможуть».
Він додав, що тепер в Альянсі «повинні бути обережними, щоб не бути надмірно песимістичними в 2024 році».
«Сам факт, що Україна все ще є суверенною державою, і що українці повернули собі 50% того, що росіяни забрали у 2022 році, є чудовим».
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