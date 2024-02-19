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Уряд Угорщини відмовився приймати делегацію сенаторів США, яка прибула для зустрічі в Будапешт

Про це повідомляє The Washington Post.

Сенатори розчаровані тим, що жоден член уряду Угорщини не прийняв запрошення зустрітися з делегацією.

«Зі вступом Швеції до НАТО Угорщина і ваш прем’єр-міністр зроблять велику послугу волелюбним народам світу», — заявив сенатор-республіканець Том Тілліс під час пресконференції в посольстві США у Будапешті.

За словами сенаторки-демократки Джин Шахін, розчаровує те, що жоден член угорського уряду не прийняв запрошення зустрітися з делегацією, але вона «налаштована оптимістично» і сподівається, що питання про вступ Швеції буде подано на ратифікацію, коли угорські законодавці знову зберуться на засідання 26 лютого.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі назвав відмову уряду Орбана від зустрічі «дивною і тривожною».

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто сказав у п’ятницю, що вітає візит сенаторів, але заявив, що «не варто намагатися чинити на нас тиск, тому що ми є суверенною країною».

Угорщина єдина з 31 члена НАТО досі не ратифікувала заявку Швеції.

19 февраля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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