За добу на фронті відбулось 70 бойових зіткнень, на Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили 19 атак окупантів

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 19 лютого.

Попри значні втрати РФ не відмовляється від планів щодо повної окупації України, ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу «FPV», проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.