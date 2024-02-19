За добу ЗСУ ліквідували російський літак, 11 танків та 1290 окупантів

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 403 720 (+1290) осіб
- танків ‒ 6498 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 12 232 (+34)
- артилерійських систем – 9733 (+24)
- РСЗВ – 986 (+2)
- засобів ППО ‒ 674 (+0)
- літаків – 336 (+1)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7460 (+11)
- крилатих ракет ‒ 1898 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 25 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 767 (+31)
- спеціальної техніки ‒ 1545 (+5).
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