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Ситуація на основних напрямках фронту ЗСУ були змушені вийти з Авдіївки через брак боєприпасів і бездіяльність Конгресу США – Байден » За добу ЗСУ ліквідували російський літак, 11 танків та 1290 окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Сили оборони ліквідували 1290 окупантів Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 403 720 (+1290) осіб

танків ‒ 6498 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 12 232 (+34)

артилерійських систем – 9733 (+24)

РСЗВ – 986 (+2)

засобів ППО ‒ 674 (+0)

літаків – 336 (+1)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7460 (+11)

крилатих ракет ‒ 1898 (+0)

кораблів/катерів ‒ 25 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 767 (+31)

спеціальної техніки ‒ 1545 (+5).