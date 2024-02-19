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За добу ЗСУ ліквідували російський літак, 11 танків та 1290 окупантів

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 403 720 (+1290) осіб
  • танків ‒ 6498 (+11)
  • бойових броньованих машин ‒ 12 232 (+34)
  • артилерійських систем – 9733 (+24)
  • РСЗВ – 986 (+2)
  • засобів ППО ‒ 674 (+0)
  • літаків – 336 (+1)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7460 (+11)
  • крилатих ракет ‒ 1898 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 25 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 767 (+31)
  • спеціальної техніки ‒ 1545 (+5).
19 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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